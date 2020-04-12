شكرا لقرائتكم خبر عن "التقاعد" تتيح التظلمات "عن بعد" والان نبدء بالتفاصيل

تتيح مؤسسة التقاعد للمتقاعدين والمستفيدين تقديم تظلم " عن بعد" على القرارات الصادرة بحقهم من قبل المؤسسة في مجال تطبيق الأنظمة التقاعدية من خلال خدمات التقاعدالإلكترونية دون الحاجة لمراجعة المؤسسة والحضور بشكل شخصي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "التقاعد" تتيح التظلمات "عن بعد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.