شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: 429 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 حالة والان نبدء بالتفاصيل

- متحدث الداخلية: نموذج موحد للمستثنيين من منع التجول يبدأ العمل به غداً في الرياض

أعلن متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، تسجيل 429 حالة جديدة، توزعت في مجموعة من مدن المملكة.

وقال فى المؤتمر الصحفي المشترك اليوم، أن إجمالي الحالات المصتبة بفيروس كورونا في المملكة 4462 حالة، بينها 3642 حالة نشطة، وحوالي 65 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة، ورصد 41 حالة تعافٍ، ليصل مجموعهم إلى 761 حالة ولله الحمد.

وتابع العبدالعالي، كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة، ليبلغ الإجمالي 59 حالة، مشيراُ إلى أن هناك أكثر من 7 آلاف موجودون الآن في الحجر الصحي.

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فيما قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب: نشير لأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول حتى إشعار آخر، ونؤكد على استمرار الجهات الأمنية والقوات العسكرية المساندة في تنفيذ مهامها.

وأضاف أنه لأهمية تحديد أعداد المصرح لهم بالخروج خلال فترة منع التجول، بادرت وزارة الداخلية بتحديث نماذج تصاريح التنقل، حيث تم اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه.

وتتولى الجهات الحكومية بإصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة لها، للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية الضرورية والملحة حصولهم عليها، وتُوثق التصاريح من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

وقال الشلهوب أن العمل بهذه النماذج يبدأ في مدينة الرياض كمرحلة أولى، وذلك اعتباراً من الساعة 3 ليوم غدٍ الاثنين، وسيتم ضبط كل من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة المعلن عنها سابقًا.