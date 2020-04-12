شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح عيادة العزل المنزلي احترازياً بمستشفى قوى الأمن بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

افتتح برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام عيادة العزل المنزلي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة التي يقوم بها المستشفى لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستعداداً لتلبية احتياجات المرضى المعزولين في المنازل وضمان استمرارية الرعاية الصحية المقدمة لهم، باستخدام التقنيات الحديثة لخدمة المرضى عن بعد دون الحاجة لمراجعة المستشفى.

من جانبه أوضح مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام العميد طبيب د. علي بن سعد الدوسري أن ما تحظى به الخدمات الصحية في بلادنا الغالية من دعم سخي واهتمام كبير من لدن القيادة الرشيدة - وفقها الله – كان سبباً في سهولة احداث تغييرات سريعة للتأقلم مع فترة مواجهة الوباء وعليه أصبحت السعودية نموذجاً عالمياً متميزاً في كافة الخدمات الصحية لاسيما في إدارة الأزمات الصحية على مختلف المستويات وتحديداً مع جائحة كورونا منذ بدايتها مروراً بكل المراحل التي تلتها من خلال رسم خطط استباقية لتطور آليات وأدوات مواجهة الأزمة.

وبين أن مستشفى قوى الأمن بالدمام مستمر في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث افتتح المستشفى عيادة متخصصة للعزل المنزلي لتلبية احتياجات المرضى وخدمتهم ومتابعة الحالات عن بعد على مدار الساعة. حيث تضم العيادة طبيب استشاري في الطب الباطني، وأخصائي مكافحة عدوى، للمتابعة المستمرة والتواصل اليومي مع كافة المرضى الذين يتم تشخيص حالتهم للعزل المنزلي ومتابعة وضعهم الصحي والإطئنان على سلامتهم وتوجيههم بالقدوم إلى المستشفى حال وجود أي تطور في الأعراض لا قدر الله. وقد تم تخصيص رقم اتصال هاتفي مباشر للعيادة خلال ساعات العمل، والتواصل عن طريق الواتس آب على مدار الساعة.

الجدير بالذكر أن مستشفى قوى الأمن بالدمام أطلق مؤخراً مبادرة إيصال الأدوية المستحقة لإعادة الصرف إلى المنزل من خلال الطلب عبر بوابة المراجع الإلكترونية والتي تتيح للمستفيد تنفيذ هذه الخدمة من المنزل ضمن العديد من الخدمات الإلكترونية المتاحة للمستفيد دون الحاجة للحضور للمستشفى حرصاً على سلامتهم وحفاظاً على صحتهم.