شكرا لقرائتكم خبر عن "خرائط GIS " لتعريف أهالي جدة بالخدمات القريبة والان نبدء بالتفاصيل

فعّلت أمانة محافظة جدة أمس، خدمة تقسيم جميع الخدمات الأساسية المستثناة من قرار الإغلاق، من خلال البحث عبر "خرائط Google" بنطاق 19 بلدية فرعية بالتزامن مع قرار منع التجول بجدة .

وأفاد وكيل الأمين للتعمير المهندس فارس رجب، أن هذي الخدمة تهدف إلى تعريف السكان بالخدمات الأساسية القريبة منهم، وتسهيل وصولهم لها ضمن نطاق كل بلدية، وذلك للحالات الضرورية خلال منع التجول لمدة 24 ساعة، عاداً إياها من الخدمات الأساسية على خرائط Google التي فعلتها الأمانة وبمثابة دليل جغرافي مفصل للخدمات التي يحتاجها السكان، من التموينات، والصيدليات ومحلات بيع الغاز وتعبئة المياه، وغيرها من المواقع الحيوية والمهمة خلال الفترة الحالية بعرض خرائط تفاعلية تعتمد على أنظمة المعلومات الجغرافية GIS، وصور فضائية حديثة للمدينة.