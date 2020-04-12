السعودية | "لا تقطع وكن بالقرب".. مبادرة جديدة من "مسك الخيرية"

شكرا لقرائتكم "لا تقطع وكن بالقرب".. مبادرة جديدة من "مسك الخيرية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلقت مؤسسة "مسك الخيرية"، حملة إلكترونية بعنوان "لا _تقطع"، تفاعلاً مع الإجراءات الحكومية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، وامتداداً لدور المؤسسة في دعم وتمكين أفراد المجتمع.

تضم المبادرة دعوة جسدتها المؤسسة في حزمة متنوعة من البرامج والمبادرات، للانفصال عن الواقع السلبي وإعادة التواصل مع المجتمع بإيجابية، من خلال التشبث بالأحلام والطموح، والاستمرار في الحصول على الفرص التعليمية والمعارف المختلفة، وذلك من أجل تحويل الأزمة إلى فرصة، ولجعل التعليم والتطوير رحلة مختلفة، تتكيف مع الظروف ولا تقف أمام العقبات.

مبادرة أخرى

يشار إلى أن المؤسسة كانت أطلقت في الخامس من إبريل/نيسان الجاري منصة النقاش "1Hour"، وهي مبادرة أطلقتها أكاديمية مسك عبارة عن ملتقى دوري تفاعلي، يطرح ويناقش مع مجموعة من الخبراء والمختصين مواضيع مختلفة تشمل مجالات التقنية والقيادة والإعلام الرقمي.

وذلك للاطلاع على آرائهم وتجاربهم حول مستقبل التقنية، ومجالاتها وأثرها على المجتمع والاقتصاد، بهدف نقل الخبرات ورفع الوعي في مجال الوسائط الرقمية، وتزويد الشباب من المهتمين بعالم الوسائط بالمعلومات التي يحتاجونها لتطوير مستقبل التقنية بالمملكة.