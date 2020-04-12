محمد بن مسعود - الدمام - 12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 04:56 PM بعد تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا" محامو مؤسس موقع "ويكيليكس" يطالبون بنقله من سجن بالمارش البريطاني محامو مؤسس موقع "ويكيليكس" يطالبون بنقله من سجن بالمارش البريطاني طالب محامو مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج السلطات البريطانية بنقله من سجن بالمارش الذي يقبع فيه إلى حجر منزلي؛ لأن حياته باتت في خطر بعد تسجيل حالة وفاة داخل السجن بفيروس كورونا.

وطلب محاموه من السلطات البريطانية نقله إلى حجر منزلي خارج السجن؛ لأن حياته في خطر أصلاً؛ بسبب المرض. الكلمات المفتاحية ، محامو مؤسس موقع "ويكيليكس" يطالبون بنقله من سجن بالمارش البريطاني ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محامو مؤسس موقع "ويكيليكس" يطالبون بنقله من سجن بالمارش البريطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.