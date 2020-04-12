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"إيبولا" يودي بحياة ثاني ضحاياه في الكونجو

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محمد بن مسعود - الدمام - طفلة رضيعة عمرها 11 شهراً

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأحد)، بأن جمهورية الكونجو الديمقراطية سجلت حالة وفاة ثانية بفيروس الإيبولا في غضون أيام، بعد أكثر من ستة أسابيع دون تسجيل حالة جديدة.

وأضافت أن حالة الوفاة هي لرضيعة تبلغ من العمر 11 شهرًا، ولها صلة بوفاة أخرى بالإيبولا في مدينة بيني الجمعة الماضي؛ وفقاً لـ"رويترز".

وكان من المقرر أن تعلن الكونجو اليوم انتهاء تفشي الإيبولا، الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص منذ أغسطس (آب) 2018 في منطقة من البلاد، تعاني من عنف الميليشيات؛ مما عرقل جهود احتواء المرض.فيروس الجديد

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 04:36 PM

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طفلة رضيعة عمرها 11 شهراً

"إيبولا" يودي بحياة ثاني ضحاياه في الكونجو
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأحد)، بأن جمهورية الكونجو الديمقراطية سجلت حالة وفاة ثانية بفيروس الإيبولا في غضون أيام، بعد أكثر من ستة أسابيع دون تسجيل حالة جديدة.

وأضافت أن حالة الوفاة هي لرضيعة تبلغ من العمر 11 شهرًا، ولها صلة بوفاة أخرى بالإيبولا في مدينة بيني الجمعة الماضي؛ وفقاً لـ"رويترز".

وكان من المقرر أن تعلن الكونجو اليوم انتهاء تفشي الإيبولا، الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص منذ أغسطس (آب) 2018 في منطقة من البلاد، تعاني من عنف الميليشيات؛ مما عرقل جهود احتواء المرض.

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، "إيبولا" يودي بحياة ثاني ضحاياه في الكونجو ،
المصدر : الخليج 365

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