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يتخذ "العم غازي" من أسفل أحد جسور مكة مقرًّا له، بعد أن تقطعت به السبل، وانقطع عنه الأهل ليبقى على صدقة المحسنين وأهل الخير ممن يواجهونه.
وقال "العم غازي" لـ"الخليج 365": "تقطعت بي السبل ولا يوجد لدي لا ابن ولا قريب، وأعاني من قلة الحيلة والمرض الذي أرهقني، فلا أستطيع التنقل بحرية، واتخذت من هذا الكرسي تحت أحد الكباري بشعب عامر سكنًا لي على مدى الشهرين، أنام وأنتظر الصدقة من المحسنين، وأحد الفنادق القريبة تتكرم علي بالطعام".
وأضاف: "إنني أطلب إلحاقي بدار المسنين، وأتمنى أن يصل صوتي لمن يهمه الأمر في إنهاء معاناتي".
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 04:44 PM
طالب بنقله لدار المسنين لرعايتهالمسن "غازي" يسكن تحت أحد "كباري" مكة بعد أن تقطعت به السبل
يتخذ "العم غازي" من أسفل أحد جسور مكة مقرًّا له، بعد أن تقطعت به السبل، وانقطع عنه الأهل ليبقى على صدقة المحسنين وأهل الخير ممن يواجهونه.
وقال "العم غازي" لـ"الخليج 365": "تقطعت بي السبل ولا يوجد لدي لا ابن ولا قريب، وأعاني من قلة الحيلة والمرض الذي أرهقني، فلا أستطيع التنقل بحرية، واتخذت من هذا الكرسي تحت أحد الكباري بشعب عامر سكنًا لي على مدى الشهرين، أنام وأنتظر الصدقة من المحسنين، وأحد الفنادق القريبة تتكرم علي بالطعام".
وأضاف: "إنني أطلب إلحاقي بدار المسنين، وأتمنى أن يصل صوتي لمن يهمه الأمر في إنهاء معاناتي".
، المسن "غازي" يسكن تحت أحد "كباري" مكة بعد أن تقطعت به السبل ،
المصدر : الخليج 365
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