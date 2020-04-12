‏شاهد.. ممارس صحي للعمالة: نحن هنا في خدمة الجميع

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مقطع فيديو، عن ممارس صحي يشارك في حملة توعوية للعمالة في المنطقة الصناعية بشأن مخاطر عدم الالتزام بالتوجيهات الوقائية والاحترازية الخاصة بالفيروس المستجد. كشف مقطع فيديو، عن ممارس صحي يشارك في حملة توعوية للعمالة في المنطقة الصناعية بشأن مخاطر عدم الالتزام بالتوجيهات الوقائية والاحترازية الخاصة بالفيروس المستجد. وقال الممارس الصحي للعمال: "نحن هنا في خدمة الجميع، ولو مرضت أنت، مرضت أنا، فنرجوا أن تتعاونوا معنا"؛ مضيفًا: " وزارة الصحة أرسلتنا هنا لنخدم الجميع.. أجنبي سعودي أي أحد".

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