شكرا لمتابعة خبر عن صور تاريخية للملك سعود يحتفل بإبحار أول ناقلة نفط سعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أظهرت صور تاريخية، الملك سعود بن عبدالعزيز " رحمه الله " في ميناء الملك عبدالعزيز بجدة. أظهرت صور تاريخية، الملك سعود بن عبدالعزيز " رحمه الله " في ميناء الملك عبدالعزيز بجدة. وكان الملك سعود " رحمه الله " في الميناء؛ للاحتفال بإبحار أول ناقلة نفط سعودية تحمل اسم " الملك سعود الأول " . Advertisements يذكر أن الصور تم التقاطها في عام 1373 هجريًا وعام 1954 ميلاديًا.

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