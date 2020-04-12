شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: غالبية المصابين بالضغط يتعافون من فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أنه لا خوف على المصاب بمرض الضغط وأصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بأمر الله.
جاء ذلك ردًا على سؤال : " هل المصاب بمرض الضغط وأصيب بفيروس كورونا هل يؤدي إلى الوفاة بعد تقدير الله تعالى؟ " ، قائلًا: " بل غالبيتهم يتعافون منه فتفاءل بالخير وأحسن ظنك بالله " .
وقال في سياق آخر : " فيروس كورونا غير مفاهيم كثيرة في كل شئ اجتماعي، اقتصادي، طبي..إلخ حتى في طريقة علاج أمراض القلب المرتبطة بهذا الفيروس " .
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة.
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