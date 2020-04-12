شكرا لمتابعة خبر عن افتتاح عيادة العزل المنزلي بمستشفى قوى الأمن بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، اليوم الأحد، عن افتتاح عيادة العزل المنزلي، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة التي يقوم بها المستشفى لمكافحة انتشار الفيروس المستجد، واستعدادًا لتلبية احتياجات المرضى المعزولين في المنازل.

ومن جانبه، قال مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام العميد طبيب الدكتور علي بن سعد الدوسري، أن: " ما تحظى به الخدمات الصحية في بلادنا الغالية من دعم سخي واهتمام كبير من لدن القيادة الرشيدة -وفقها الله- كان سببًا في سهولة إحداث تغييرات سريعة للتأقلم مع فترة مواجهة الوباء، وعليه أصبحت السعودية نموذجًا عالميًّا متميزًا في كل الخدمات الصحية ".

وأكد الدكتور علي الدوسري، أنه تم تخصيص رقم اتصال هاتفي مباشر للعيادة خلال ساعات العمل، والتواصل عن طريق الواتساب على مدار الساعة؛ فيما كان المستشفى قد أطلق مؤخرًا مبادرة إيصال الأدوية المستحقة لإعادة الصرف إلى المنزل من خلال الطلب عبر بوابة المراجع الإلكترونية التي تتيح للمستفيد تنفيذ هذه الخدمة من المنزل.