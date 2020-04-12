شكرا لمتابعة خبر عن سعد الخثلان: لا يجوز صلاة الفريضة في المقابر (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الشيخ سعد الخثلان، على عدم جواز صلاة الفريضة داخل المقابر، لكن صلاة الجنازة فقط هي التي تُصلى هناك.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: " صلاة الفريضة لا تُصلى في المقبرة ولا في الحمام كما ورد في الحديث الشريف، إلا صلاة الجنازة فقط كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام " .

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وأضاف: " ويجب اتباع أوامر أولياء الأمر وعدم المخالفة والتدافع أثناء صلاة الجنازة، خاصة في الأزمة الحالية " ، مؤكدًا أنه " يجب أن تقتصر الصلاة في المقبرة على أهل الميت فقط " .

وكشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف عبدالعزيز آل الشيخ، أن صلاة الجنائز في المقابر حاليًا يجب ألا يزيد فيها عدد المصلين عن 6 من أفراد أسرة المتوفى فقط.