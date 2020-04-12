شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ‏فرق طبية توصل الأدوية إلى منازل مرضى السكري في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

تعاونت فرق طبية في مبادرة " يدًا بيد " لإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مرضى السكري في منطقة تبوك.

وأوضح الدكتور يوسف العلاوي، رئيس اللجنة الصحية بحملة " يدًا بيد"، أنه انطلقت اليوم الأحد، مبادرة توصيل الأدوية لمرضى السكري من مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، بالتعاون مع الجمعية الخيرية للرعاية الصحية، بحسب تقرير لقناة "العربية" .

وقال رئيس اللجنة الصحية بالمبادرة، أن فكرتها إيصال الأدوية لمرضى السكري عن طريق الواتساب بالتنسيق مع الرعاية الصحية بمستشفى الملك فهد؛ للتقليل من حضور المرضى إلى المستشفى تلبية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله.