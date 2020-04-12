شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية: ضبط مخالفات لمنع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن الجهات الأمنية مستمرة في تنفيذ مهامها لتطبيق القرارات الإحترازية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن أبرز مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أنه يجب على الجميع البقاء في المنازل والالتزام بقرار منع التجول

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وأشار " الشلهوب " إلى أن الداخلية ضبطت عددا من مخالفات منع التجول واتخذنا الإجراءات النظامية بحقهم.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة.