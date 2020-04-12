«الصحة»: تعليق حضور الإداريين بالقطاع الصحي لمقرات العمل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تعليق حضور من يقومون بالأعمال الإدارية بالقطاع الصحي إلى مقرات العمل . أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تعليق حضور من يقومون بالأعمال الإدارية بالقطاع الصحي إلى مقرات العمل . جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إلى القيادات الصحية ومديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات تماشياً مع الإجراءات الإحترازية ، وفقاً لـ "الإخبارية " . وقرر وزير الصحة استثناء الموظفين الذين يعملون في مواجهة الجائحة ، أو من لهم علاقة مباشرة بخدمة المرضى ، أوتتطلب طبيعة أعمالهم التواجد في مقرات العمل .

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