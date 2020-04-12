شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن إجمالي عدد المصابين وصل حتى الآن إلى 4462 حالة؛ فيما ‏كشف عن شفاء 41 حالة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية761 حالة.

وأكد متحدث الصحة، على تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة الى 59 حالة؛ بينما كشف عن قائمة بالحالات الجديدة حسب المدن.