شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» : حالة واحدة تلزم المطلقة بإرفاق مستندات لإثبات للإستقلالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الأحد أنه لا يلزم المطلقة إرفاق مستندات لإثبات الإستقلالية في حال وجود تابع .

وأضاف أنه يجب ارفاق وثائق استقلالية المسك باسم المتقدم بالطلب حال عدم وجود تابعين ، وذلك لضمان عدم التأثير على الأهلية ، وتشمل هذه الوثائق " الإيجار الموحد ، أو صك الملكية للسكن ، أو مشهد اثبات سكن جامعي او المعاهد .

جاء ذلك رداً على مواطنة مطلقة تساءلت حول مدى إلزامها بإرفاق مستندات تثبت الإستقلالية .