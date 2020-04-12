شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» : حالة واحدة تلزم المطلقة بإرفاق مستندات لإثبات للإستقلالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد برنامج حساب المواطن اليوم الأحد أنه لا يلزم المطلقة إرفاق مستندات لإثبات الإستقلالية في حال وجود تابع .
وأضاف أنه يجب ارفاق وثائق استقلالية المسك باسم المتقدم بالطلب حال عدم وجود تابعين ، وذلك لضمان عدم التأثير على الأهلية ، وتشمل هذه الوثائق " الإيجار الموحد ، أو صك الملكية للسكن ، أو مشهد اثبات سكن جامعي او المعاهد .
جاء ذلك رداً على مواطنة مطلقة تساءلت حول مدى إلزامها بإرفاق مستندات تثبت الإستقلالية .
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