وزارة الصحة تعلن عن 429 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا .. التفاصيل

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد 12 ابريل ٢٠٢٠ عن 429 حالات الإصابة الجديدة ليصل الإجمالي إلى 4032 حالة و عدد حالات الشفاء الجديدة إلى 41 حالة و 7 حالات وفاة جديدة و كان تعداد الإصابات بحسب مدن المملكة التالية : الرياض: ١٩٨

مكة: ١٠٣

المدينة: ٧٣

جدة: ١٩

الدمام: ١٠

ينبع: ٧

خميس مشيط: ٥

صامطة: ٤

تبوك:٣

القطيف: ٣

الطائف: ٢

صبيا: ٢





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