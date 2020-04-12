«الصندوق العقاري» يكشف حقيقة تأجيل الأقساط المستحقة

نفى صندوق التنمية العقارية، اليوم السبت، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل الأقساط المستحقة.

جاء ذلك خلال رده عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق بموقع «تويتر»، على تساؤل أحد المواطنين جاء فيه: «عندي قرض عقاري النظام القديم ( ٥٠٠ ألف من الصندوق)، هل هناك تأجيل للسداد ٣ شهور».

ورد صندق التنمية العقارية: «نودّ أن ننوّه في صندوق التنمية العقارية إلى عدم صحة ما يتم تداوله حاليًا عن تأجيل الأقساط المستحقة».

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن مبادرة بين الوزارة ووزارة الإسكان، تنص على إعفاء الضامنين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد استحقاقات وزارة الإسكان لمدة ثلاثة أشهر لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

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وكانت أنباء -قد تُدوولت خلال الساعات الأخيرة- عن تأجيل أقساط «العقاري» بالتزامن مع قرار الإعفاء لتلك الفئات، على خلاف الحقيقية.

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