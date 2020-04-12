«السديس » يوجه بتوزيع ماء زمزم على مصابي فيروس كورونا

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور «عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس»، بتوزيع ماء زمزم على مصابي فايروس كورونا (كوفيد - 19). ويأتي هذا التوجيه فى إطار تعزيز دور رئاسة الحرمين ومسؤوليتها الاجتماعية وواجبها الوطني، المتمثل في الدعم المادي والمعنوي لمصابي فايروس كورونا، عبر تقديم ماء زمزم لهم. وتضمن التوجيه توزيع ماء زمزم على المستشفيات التي تحتضن المصابين، وتقدم لهم الرعاية والعلاج، خلال فترة مرضهم والذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. Advertisements اقرأ أيضًا: بالصور.. السديس يكرّم كوادر الصحة المشاركين في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد النبوي السديس يؤكد تفعيل التحول الإلكتروني في رئاسة شؤون الحرمين

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