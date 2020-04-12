شرطة الرياض: القبض على خمسة  مخالفين لنظام أمن الحدود تورطوا في جرائم سلب ونهب

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود تورطوا في عدد من جرائم السلب والنهب والتهديد.
جاء ذلك حسبما صرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة المقدم شاكر بن سليمان التويجري، وقال التويجري إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن شرطة محافظة الدلم من القبض على خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع، من الجنسية الإثيوبية.
وأضاف أن خطوة القبض جاءت بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت باستهداف العمالة الوافدة، وسلب ما معهم من نقود ومقتنيات بالقوة تحت تهديد السلاح، وضبط بحوزتهم مسدسان وطلقاتٍ حية وأسلحةٍ بيضاء وأجهزة جوال ومبالغ مالية من عملات نقدية متنوعة.
وذكر المتحدث باسم المنطقة أنه جرى إيقاف المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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