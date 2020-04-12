«أمانة المدينة» تزيل تعديات على أراضٍ حكومية تتجاوز مساحتها نصف مليون متر مربع

أزالت أمانة المدينة المنورة -ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي- تعديات على أراضٍ حكومية قُدّرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من نصف مليون متر مربع؛ حيث تمثّلت التعديات في إقامة مخططات وهمية ومزارع وبناء أحواش شعبية، وتحديد عدد من المواقع عبر إقامة سواتر ترابية وأسلاك شائكة.

وبيّنت أمانة المنطقة، أن المراقبين في البلديات رصدوا -خلال الأسبوع الماضي- عددًا من التعديات التي تم إزالتها، ضمن نطاق بلدية المليليح، وهي عبارة عن أرض محاطة بأخشاب وأسلاك شائكة بمساحة تقدر بقرابة 112.000 متر مربع تقريبًا.

كما تم إزالة إحداثات ضمن نطاق بلدية أبيار الماشي تمثّلت في 8 مواقع تقدر مساحتها بقرابة 12000 متر مربع، عبارة عن إقامة أحواش عشوائية، وكذلك تم إزالة مخطط وهمي تبلغ مساحته قرابة الـ10.000 متر مربع، وإزالة اعتداءات ضمن نطاق بلدية العوالي بمركز غراب وضعا والقفيف، عبارة عن مزرعة حديثة محاطة بسواتر ترابية وأسلاك شائكة وبداخلها قرابة 50 نخلة تقدر مساحتها بـ200 ألف متر مربع، وكذلك أرض محاطة بحواجز حجرية تبلغ مساحتها 60 ألف متر مربع، وحوش تقدر مساحته 90 ألف متر مربع.

وأزالت الأمانة موقعين ضمن نطاق بلدية البيداء، أحدهما عبارة عن تحديد أرض بإقامة سواتر ترابية وسياج بمساحة تبلغ 4000 متر مربع، والآخر عبارة عن سواتر ترابية وهناجر بمساحة بلغت 6000 متر مربع.

وكشفت أمانة المدينة المنورة، أن الفرق الميدانية في نطاق بلدية العاقول رصدت عددًا من المواقع في طريق حائل وأبو سدر، تمثلت بإزالة خمسة مواقع عبارة عن غرف جديدة غير مكتملة البناء، وتحديد عدد من المواقع، عبر إقامة سواتر ترابية وزراعة الأشجار، وتقدر المساحة الإجمالية للتعديات ضمن نطاق بلدية العاقول 53.400 متر مربع تقريبًا.

Advertisements

وشددت على أنها لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعدّ يتم رصده في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940)، أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الإلكترونية.

اقرأ أيضًا:

«أمانة المدينة» تزود مبنيين بـ«كاميرات حرارية» لفحص العاملين مرتين يوميًا

7 آلاف جولة رقابية لأمانة المدينة على الأسواق التجارية ومراكز التموين

أمانة المدينة المنورة تصدر أكثر من 1400 رخصة وقرار عن بُعد لخدمة المواطنين