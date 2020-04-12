«أمانة الشرقية» تغلق 13 منشأة غذائية مخالفة بالخفجي

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 13 منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية والاحترازية، خلال جولات تفتيشية على المنشآت الصحية، كما أوقفت 15 عاملًا لعدم تطبيقهم للاشتراطات الصحية وعدم حصولهم على شهادات صحية.

وتواصل أمانة المنطقة الشرقية حملتها الرقابية بشكل مكثف على المنشآت الصحية بمحافظة الخفجي كباقي المحافظات والمدن لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهودها للحدّ من انتشار ‎فيروس كورونا، حيث عززت جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية، للوقوف على التزامها بالتنظيمات والإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية، لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، من خلال تكثيف وتيرة الأعمال الرقابية.

وأكدت الأمانة حرصها على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبون ميدانيًّا، مشددة على تطبيق الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته من خلال المتابعة المستمرة، سعيًا منها للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة.

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