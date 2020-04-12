عاجل-القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود تورطوا في عدة جرائم

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن شرطة محافظة الدلم من القبض على خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود أعمارهم في العقدين الثالث والرابع، من الجنسية الأثيوبية، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت باستهداف العمالة الوافدة، وسلب ما معهم من نقود ومقتنيات بالقوة تحت تهديد السلاح، وضبط بحوزتهم مسدسان وطلقاتٍ حية وأسلحةٍ بيضاء وأجهزة جوال ومبالغ مالية من عملات نقدية متنوعة، حيث جرى إيقافهم واتخذت الاجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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