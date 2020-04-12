السعودية اليوم / الحكومة الفلسطينية: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالقدس المحتلة



بيت لحم 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

اعلنت الحكومة الفلسطينية عن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس "

وحمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في بيان صحفي اليوم، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن حياة السكان الفلسطينيين في المدينة المقدسة، مشيرًا إلى أن إجراءات الاحتلال تحول دون تمكن الحكومة من رصد تطور الحالة الوبائية في المدينة.

ووَفْق مصادرَ محليةٍ، فإن عدد الإصابات في المدينة المحتلة بلغ (36) إصابة، بينما تشير مصادر حقوقية إلى أن الإصابات بين الفلسطينيين في القدس المحتلة تتراوح بين (65-70) حالة، وإجمالي الإصابات في فلسطين 268، إضافة إلى 36 إصابة غير مؤكدة في القدس المحتلة بسبب رفض وزارة صحة الاحتلال الإفصاح عن العدد الحقيقي للإصابات بين أهلنا في المدينة.

// انتهى //

15:20ت م

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بيت لحم 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واساعلنت الحكومة الفلسطينية عن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد في سلوان بالقدس المحتلة.وحمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في بيان صحفي اليوم، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن حياة السكان الفلسطينيين في المدينة المقدسة، مشيرًا إلى أن إجراءات الاحتلال تحول دون تمكن الحكومة من رصد تطور الحالة الوبائية في المدينة.ووَفْق مصادرَ محليةٍ، فإن عدد الإصابات في المدينة المحتلة بلغ (36) إصابة، بينما تشير مصادر حقوقية إلى أن الإصابات بين الفلسطينيين في القدس المحتلة تتراوح بين (65-70) حالة، وإجمالي الإصابات في فلسطين 268، إضافة إلى 36 إصابة غير مؤكدة في القدس المحتلة بسبب رفض وزارة صحة الاحتلال الإفصاح عن العدد الحقيقي للإصابات بين أهلنا في المدينة.// انتهى //15:20ت م0108

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