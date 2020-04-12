السعودية اليوم / طرقات وميادين العاصمة المقدسة تُجسّد وعي المواطنين والمقيمين بأهمية المرحلة



مكة المكرمة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

تعيش شوارع وطرقات وميادين العاصمة المقدسة، حالة سكون مع استجابة الموطنين والمقيمين لمنع التجول، وسط تواجد الأجهزة الأمنية لتطبيق أمر منع التجول خلال الساعات المحددة، والتزام المواطنين والمقيمين من خلال استشعارهم بأهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة -حفظها الله -، حرصاً على السلامة العامة والحد من انتشار

ووثقت عدسة "واس" جهود رجال الأمن خلال قيامهم بمهامهم في الطرقات والميادين وعددٍ من النقاط ، وخلو الطرقات والميادين من المارة والمركبات خلال ساعات منع التجول للحد من انتشار فيروس جائحة كورونا والحرص على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

// انتهى //

15:18ت م

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مكة المكرمة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واستعيش شوارع وطرقات وميادين العاصمة المقدسة، حالة سكون مع استجابة الموطنين والمقيمين لمنع التجول، وسط تواجد الأجهزة الأمنية لتطبيق أمر منع التجول خلال الساعات المحددة، والتزام المواطنين والمقيمين من خلال استشعارهم بأهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة -حفظها الله -، حرصاً على السلامة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".ووثقت عدسة "واس" جهود رجال الأمن خلال قيامهم بمهامهم في الطرقات والميادين وعددٍ من النقاط ، وخلو الطرقات والميادين من المارة والمركبات خلال ساعات منع التجول للحد من انتشار فيروس جائحة كورونا والحرص على صحة وسلامة المواطن والمقيم.// انتهى //15:18ت م0107

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