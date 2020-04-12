السعودية اليوم / أمانة جدة تُعرّف السكان بالخدمات القريبة منهم عبر عرض خرائط تفاعلية GIS



جدة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

فعّلت أمانة محافظة جدة أمس، خدمة تقسيم جميع الخدمات الأساسية المستثناة من قرار الإغلاق، من خلال البحث عبر "خرائط Google" بنطاق 19 بلدية فرعية بالتزامن مع قرار منع التجول بجدة .

وأفاد وكيل الأمين للتعمير المهندس فارس رجب، أن هذي الخدمة تهدف إلى تعريف السكان بالخدمات الأساسية القريبة منهم، وتسهيل وصولهم لها ضمن نطاق كل بلدية، وذلك للحالات الضرورية خلال منع التجول لمدة 24 ساعة، عاداً إياها من الخدمات الأساسية على خرائط Google التي فعلتها الأمانة وبمثابة دليل جغرافي مفصل للخدمات التي يحتاجها السكان، من التموينات، والصيدليات ومحلات بيع الغاز وتعبئة المياه، وغيرها من المواقع الحيوية والمهمة خلال الفترة الحالية بعرض خرائط تفاعلية تعتمد على أنظمة المعلومات الجغرافية GIS، وصور فضائية حديثة للمدينة.

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15:17ت م

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