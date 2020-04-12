السعودية اليوم / "صحة عسير" تخصص أرقام تواصل مباشر مع 14 عيادة طبية



أبها 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

خصصت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير أرقـاما هاتفية لخدمة المستفيدين لتسهيل التواصل مـع 14 عيادة طبية في عدد من المستشفیات والمراكز الصحیة بالمنطقة.

وأوضـح المتحدث الإعلامي بصحة المنطقة عـبدالعزیز بـن یحیى آل شایع أن الخدمة تشمل 9 عـیادات فـي مسـتشفى عسـیر الـمركـزي، وثـلاث أخـرى فـي مسـتشفى أبـھا لـلولادة والأطـفال، بـالإضـافـة إلـى العيادات والمواعيد في مـركـز الأمـیر فـیصل بـن خـالـد لأمراض وجراحة القلب، وعیادة الأمراض المزمنة بمركز صحي المنھل.

مشيرا إلى أن تـخصیص أرقـام للعیادات المختصة يأتي انطلاقاً من حرص وزارة الـصحة مـمثلة بـالـمدیـریـة الـعامـة لـلشؤون الـصحیة بمنطقة عسير ، عـلى خـدمـة المستفیدین وھم في منازلهم في ظل تطبيق الخطط الاحـترازیـة والوقائية للحـد مـن انـتشار فـیروس ( كـورونـا المستجد كوفيد -١٩ ).

وأبان آل شـایع أنـه سیتم الرد والتواصل مع المسـتفیدین مـن خـدمـات الـعیادات المحــددة، وذلــك بــعد إرســال الــبیانــات والــمعلومات المطلوبة منھم على الأرقام الموضحة عـبر تطبیق "واتساب"، وذلك خلال ساعات الـدوام الـرسـمي.

// انتهى //

15:15ت م

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