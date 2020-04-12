السعودية اليوم / أمانة الرياض: خطة تعقيم شاملة تنطلق من حيّي العريجاء ومنفوحة لمنع انتشار كورونا



الرياض 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة الرياض أعمال تطهير وتعقيم للطرقات الرئيسية والفرعية والمنشآت في حييّ العريجاء غربًا ومنفوحة جنوبًا، وذلك في إطار خطتها الشاملة التي تأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتستهدف تحقيق مستويات عليا من الإصحاح البيئي في جميع أرجاء المدينة ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس

واستخدمت الأمانة في حملات التعقيم الكانسات الآلية وسيارات الغسيل وأجهزة الرذاذ والضباب الحراري والإسطوانات الظهرية، لتشمل أعمالها ممرات المشاة والحدائق العامة والمتنزهات والأرصفة ومواقف المركبات في الأماكن ذات التردد السكاني المرتفع كالأسواق الغذائية والصيدليات.

وتأتي أعمال التعقيم والتطهير متكاملة مع الجولات الرقابية التي تنفذها أمانة الرياض لضمان امتثال المنشآت لقرارات الإغلاق الاحترازي، وجهود متابعة التزام المحلات التجارية بالتوجيهات التنظيمية ومنها تعقيم عربات التسوق وتوفير مساحة كافية بين المرتادين وإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من سلامة العاملين، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة السكان وراحتهم.

// انتهى //

15:01ت م

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الرياض 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسنفذت أمانة منطقة الرياض أعمال تطهير وتعقيم للطرقات الرئيسية والفرعية والمنشآت في حييّ العريجاء غربًا ومنفوحة جنوبًا، وذلك في إطار خطتها الشاملة التي تأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتستهدف تحقيق مستويات عليا من الإصحاح البيئي في جميع أرجاء المدينة ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا واستخدمت الأمانة في حملات التعقيم الكانسات الآلية وسيارات الغسيل وأجهزة الرذاذ والضباب الحراري والإسطوانات الظهرية، لتشمل أعمالها ممرات المشاة والحدائق العامة والمتنزهات والأرصفة ومواقف المركبات في الأماكن ذات التردد السكاني المرتفع كالأسواق الغذائية والصيدليات.وتأتي أعمال التعقيم والتطهير متكاملة مع الجولات الرقابية التي تنفذها أمانة الرياض لضمان امتثال المنشآت لقرارات الإغلاق الاحترازي، وجهود متابعة التزام المحلات التجارية بالتوجيهات التنظيمية ومنها تعقيم عربات التسوق وتوفير مساحة كافية بين المرتادين وإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من سلامة العاملين، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة السكان وراحتهم.// انتهى //15:01ت م0098

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الرياض: خطة تعقيم شاملة تنطلق من حيّي العريجاء ومنفوحة لمنع انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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