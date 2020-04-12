السعودية اليوم / قوات الأمن العراقية تضبط عتاد جماعات إرهابية بين محافظتي نينوى وصلاح الدين



بغداد 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

ضبطت القوات الأمنية العراقية عتاد تابع لجماعات إرهابية في منطقة تقع على الحدود الفاصلة بين محافظتي نينوى وصلاح الدين .

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي اليوم بأن قوة أمنية تابعة لقيادة عمليات غرب نينوى عثرت اليوم على عتاد مكون مقاوم للطائرات وصواريخ قاذفة وحشوات صاروخية ومنصة إطلاق صواريخ وقنابر وصواريخ كاتيوشا وقاذفة وعجلة بيك آب, ولم يشر البيان إلى الجهة التي يعود لها العتاد المضبوط, مكتفيا بالقول بأن ضبطه كان وَفْق معلومات دقيقة.

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