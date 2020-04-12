شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" يصوت على ملاحظات نظام المحاسبة وتقرير وزارة الحج غداً والان نبدء بالتفاصيل

- مناقشة استثناء العسكريين المشاركين في العمليات الحربية من إجراءات إيقاف الخدمات والمنع من السفر

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها (عن بعد) غداً، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات (إيقاف الخدمات , والمنع من السفر , والحبس) الواردة في المادة (46) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) في 13/8/1433هـ .

كما يناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الخارجية الموحد بشأن مشروع تعديل عدد من مواد نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية , ومقترحًا لتعديل نظام المعهد المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .

وخلال هذه الجلسة يصوت مجلس الشورى على توصية اللجنة المالية , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات في جلسة سابقة تجاه مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة , وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن مشروع النظام .

بعد ذلك يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439 / 1440هـ , ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة , وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

وفي ذات الجلسة يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة , وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقارير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقارير السنوية لديوان المظالم المتعلقة بالأعمال الإدارية للأعوام المالية 1437 / 1438هـ , 1438 / 1439هـ , 1439 / 1440هـ , وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي , بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439 / 1440هـ.

وخلال الجلسة العادية الخامسة والثلاثين التي يعقدها الثلاثاء القادم (عن بعد) يصوت المجلس على توصية للجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني , في جلسة سابقة وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشان التعديل .

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كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على توصيات للجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1439 / 1440هـ, في جلسة سابقة بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

بعد ذلك يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الصحية , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة , ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1439 / 1440هـ في جلسة سابقة , وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودية للعام المالي 1439 / 1440هـ , وتقارير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية للأعوام المالية 1437 / 1438هـ , 1438 / 1439هـ , 1439 / 1440هـ.

وخلال الجلسة العادية السادسة والثلاثين التي يعقدها الأربعاء القادم (عن بعد) يصوت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

كما يصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن تقرير الصندوق.

بعد ذلك يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1439/1440هـ, في جلسة سابقة ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل المادة (35) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1439 / 1440هـ, وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1439 / 1440هـ.

ويتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث اتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة في مجالات عدة.