شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الجوف يعزي الشراري في وفاة 9 من أفراد أسرته والان نبدء بالتفاصيل

قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف تعازيه ومواساته للمواطن سحيمان الشراثي الشراري، في وفاة تسعة من أفراد أسرته إثر حادث السير الذي وقع على أحد الطرق الزراعية بمركز ميقوع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالمواطن الشراري، ودعا سموه لهم بالرحمة والمغفرة ولذويهم بالصبر والسلوان.

كما أعرب سموه عن شكره للمواطن الشراري لاكتفائه باستقبال التعازي هاتفياً، اتباعاً لما تقوم به حكومتنا الرشيدة من إجراءات وقائية حفاظاً على صحة الجميع للوقاية من فايروس كورونا.

من جانبه أعرب الشراري عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، سائلاً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.