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“مسك الخيرية” تطلق موقع حملتها الإلكترونية “لا تقطع”

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مسك - مكة المكرمة

امتداداً لدورها الهام في دعم العملية التعليمية والتطويرية، أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية” موقع حملتهاالإلكترونية “لا تقطع”، التي انطلقت منتصف الشهر الماضي، في خطوة تهدف لدعم الإجراءات الحكومية المتبعة لاحتواء الأزمة الصحية،والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتي الموقع للتعريف بالحملة، والمبادرات والفعاليات المصاحبة لها، وتسهيل الوصول للبرامج والتسجيل فيها؛ وذلك لتمكين أفراد المجتمع منالاستفادة من الخدمات والفرص التعليمية والتثقيفية المتاحة، والاطلاع على كل جديد.

حيث تقدم المؤسسة عبر مراكزها المختلفة عدداً من البرامج والدورات الإلكترونية، في مجالات متنوعة تشمل: المجالات التعليمية والتقنيةوالفنية والتوعوية والتطويرية، لحث الشباب على استنهاض الهمم، والانخراط عبر المجتمع الافتراضي في دروس إلكترونية لتطوير أنفسهم،والبحث على الفرص الجيدة لصقل مهاراتهم ومطاردة أحلامهم.

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وتشمل الحملة كذلك مجموعة من المبادرات النوعية، التي تأتي لاستثمار الأزمة، وتعزز مشاركة كافة الفئات العمرية في التوعية وخدمةالمجتمع، من خلال المشاركة في الفرص التدريبية والتطوعية المتنوعة.

وذلك بهدف تحويل المحنة لفرصة وحث أفراد المجتمع على الابتعاد عن السلبية، وإعادة التواصل مع المجتمع بإيجابية؛ من خلال التشبثبأحلامهم وطموحاتهم، والاستمرار في الحصول على الفرص التعليمية والمعارف المختلفة، لتهيئتهم للعودة لروتين الحياة الطبيعي بعد انقضاءالأزمة.

بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية الاستفادة من الوضع الراهن، في اكتشاف الذات في جوانب جديدة وتطوير المهارات، والانفتاح الإلكترونيعلى العالم من المنزل؛ لتبادل الأفكار المبتكرة الخلاقة، ومواصلة العطاء والبذل والبناء

وتعد حملة “لا تقطع” فرصة للتوسع في استخدام التقنية، وتوظيفها لتحويل المعارف والدورات التعليمية لنظام مرن قابل للعمل في أي وضعراهن، ويملك القدرة على الوصول لأكبر شريحة ممكنة. وهي دعوة من “مؤسسة مسك” لتجاوز العقبات، وعدم الاستسلام أمام التحدياتالعالمية، والاستمرار في بذل الجهد وتطوير الذات تحت أي ظرف.