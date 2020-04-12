، أمانة نجران تُواصل أعمال حملة التنظيف والتعقيم للشوارع والأحياء ،

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واصلت أمانة منطقة نجران، مساء أمس، أعمالها الميدانية بتعقيم وتطهير الطرقات والشوارع في أحياء مدينة نجران ومرافقها العامة؛ لضمان الصحة العامة، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، استمرار أعمال حملة التنظيف والتعقيم بالأمانة والبلديات التابعة لها؛ إنفاذا لتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وبمتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل؛ لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية بالأمانة والبلديات التابعة لها؛ لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز الجهود الوقائية والاحترازية بكل الأحياء السكنية والطرقات والشوارع والمرافق العامة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.
وأشار "عيبان" إلى أن حملة التنظيف استهدفت أحياء "الفهد الشمالي والجنوبي"، و"المخيم"، وحي "الضباط "، و"الفيصلية"، و"الأمير مشعل"، بمشاركة آليات مخصصة للتنظيف ومزودة بمواد التعقيم والتطهير، إلى جانب مضخات محمولة تُستخدم في رش الرذاذ المعقم والمطهر؛ لتنظيف وتطهير الأرصفة والحاويات والمرافق العامة والحدائق؛ بما يسهم في تعزيز الصحة العامة، ويحد من انتشار الأوبئة ومكافحتها.أمانة منطقة نجران فيروس كورونا الجديد
أمانة نجران تُواصل أعمال حملة التنظيف والتعقيم للشوارع والأحياءوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-12
واصلت أمانة منطقة نجران، مساء أمس، أعمالها الميدانية بتعقيم وتطهير الطرقات والشوارع في أحياء مدينة نجران ومرافقها العامة؛ لضمان الصحة العامة، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، استمرار أعمال حملة التنظيف والتعقيم بالأمانة والبلديات التابعة لها؛ إنفاذا لتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وبمتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل؛ لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية بالأمانة والبلديات التابعة لها؛ لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز الجهود الوقائية والاحترازية بكل الأحياء السكنية والطرقات والشوارع والمرافق العامة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.
وأشار "عيبان" إلى أن حملة التنظيف استهدفت أحياء "الفهد الشمالي والجنوبي"، و"المخيم"، وحي "الضباط "، و"الفيصلية"، و"الأمير مشعل"، بمشاركة آليات مخصصة للتنظيف ومزودة بمواد التعقيم والتطهير، إلى جانب مضخات محمولة تُستخدم في رش الرذاذ المعقم والمطهر؛ لتنظيف وتطهير الأرصفة والحاويات والمرافق العامة والحدائق؛ بما يسهم في تعزيز الصحة العامة، ويحد من انتشار الأوبئة ومكافحتها.
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
02:09 PM
لضمان الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"
واصلت أمانة منطقة نجران، مساء أمس، أعمالها الميدانية بتعقيم وتطهير الطرقات والشوارع في أحياء مدينة نجران ومرافقها العامة؛ لضمان الصحة العامة، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، استمرار أعمال حملة التنظيف والتعقيم بالأمانة والبلديات التابعة لها؛ إنفاذا لتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وبمتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل؛ لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية بالأمانة والبلديات التابعة لها؛ لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز الجهود الوقائية والاحترازية بكل الأحياء السكنية والطرقات والشوارع والمرافق العامة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.
وأشار "عيبان" إلى أن حملة التنظيف استهدفت أحياء "الفهد الشمالي والجنوبي"، و"المخيم"، وحي "الضباط "، و"الفيصلية"، و"الأمير مشعل"، بمشاركة آليات مخصصة للتنظيف ومزودة بمواد التعقيم والتطهير، إلى جانب مضخات محمولة تُستخدم في رش الرذاذ المعقم والمطهر؛ لتنظيف وتطهير الأرصفة والحاويات والمرافق العامة والحدائق؛ بما يسهم في تعزيز الصحة العامة، ويحد من انتشار الأوبئة ومكافحتها.
، أمانة نجران تُواصل أعمال حملة التنظيف والتعقيم للشوارع والأحياء ،
المصدر : الخليج 365
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