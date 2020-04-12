شكرا لمتابعة خبر عن إلزام جديد لكافة مراكز التسوق بشأن 9 مواد غذائية أساسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن إلزام جديد لجميع مراكز التسوق الكبرى بشأن العروض الترويجية على 9 مواد غذائية أساسية في المرحلة الراهنة؛ حيث شددت على ضرورة الالتزام بإلغاء جميع الإعلانات الترويجية السابقة المتعلقة بالمواد الأساسية، التي يجري ترويجها أسبوعياً.

وشملت تلك السلع: الدقيق ومشتقاته، الأرز، السكر، زيوت الطعام، اللحوم، الدواجن، الحليب المجفف، الشاي، القهوة العربية؛ حيث أخطرت الوزارة جميع مراكز التسوق بالمملكة العاملة في تقديم الخدمة بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية.

وأكدت الوزارة، على عدم تقديم العروض خلال الفترة الراهنة، فيما لم تحدد سقفاً زمنياً لإيقاف العروض الترويجية وإنما وضعت عبارة " يمنع منعاً باتاً الترويج لتلك الأصناف " .