شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية تنتهي من تركيب 751 عمود إنارة بحي الصواري بالعزيزية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أكملت أمانة المنطقة الشرقية مشروع الإنارة في الجزء المتبقي من المربع ( ب ) وإنارة المربع ( ج ) من حي الصواري بالعزيزية، بمحافظة الخبر ، وذلك ضمن اهتمام الأمانة بأحياء العزيزية .

وأوضحت أنه فُرِغَ من تركيب أعمدة الإنارة خلال المرحلة الأولى في كامل المربع ( أ ) وجزء من المربع ( ب ) بإجمالي 700 عمود ، فيما كان استكمال المتبقي من المربع ( ب ) وإنارة كامل المربع ( ج ) ، وذلك نظرا لأهمية مشروع الإنارة وتعزيز مكونات البنية التحتية فيها ، منوهة بتركيب 751 عمود إنارة في جميع الشوارع ضمن المرحلة الثانية ، حيث إنه من المتوقع أن تضاء الشوارع خلال الأسبوعين القادمين بعد التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء.

وأكدت الأمانة التزامها بتطوير البنية التحتية ومشاريع إنارة الشوارع لتلبية حاجات أحياء العزيزية والسكان فيها من خدْمات البنية التحتية وإرساء منظومة الخِدْمات والمرافق العامة وَفْقاً لأعلى المعايير ، مضيفة أنها تولي اهتمامًا كبيرًا لمشاريع مخططات العزيزية، وذلك بعد اعتمادها ، حيث تسعى البلدية الى خدمة تلك المخططات وفق توفر الاعتمادات المالية اللازمة.