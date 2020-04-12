شكرا لمتابعة خبر عن أول طبيب مصاب في ميسان يكشف تفاصيل إصابته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

صدى

سرد الطبيب السوري في مستشفى ميسان العام جنوب محافظة الطائف، المصاب بالفيروس، تفاصيل إصابته ونقله للعزل الصحي بمجمع الملك فيصل الطبي بعدما عاد من تركيا قبل نحو شهر، فيما كانت صحيفة "" قد تناولت نبأ إصابته.

وأوضح الطبيب المصاب، أنه ظل مع زوجته في الحجر المنزلي المدة المحددة 14 يوماً، ولم يعانِ أي أعراض حينها؛ ليتوجه لعمله لكن طُلب منه حينها إجراء مسحة اختبار طبية، على أن يعود للمنزل ثم يتم إشعاره بالنتيجة.

وقال أنه بعد أيام عدة تلقى نبأ من المستشفى يفيد بإصابته؛ لافتًا إلى إنه حتى اللحظة لا يصدق أنه مصاب بالفيروس، حيث لا يشعر بأي أعراض صحية، بالرغم من أنه يعاني مرضا مزمنا وهو ارتفاع ضغط الدم.