شكرا لمتابعة خبر عن أول طبيب مصاب في ميسان يكشف تفاصيل إصابته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):سرد الطبيب السوري في مستشفى ميسان العام جنوب محافظة الطائف، المصاب بالفيروس، تفاصيل إصابته ونقله للعزل الصحي بمجمع الملك فيصل الطبي بعدما عاد من تركيا قبل نحو شهر، فيما كانت صحيفة " صدى " قد تناولت نبأ إصابته.
وأوضح الطبيب المصاب، أنه ظل مع زوجته في الحجر المنزلي المدة المحددة 14 يوماً، ولم يعانِ أي أعراض حينها؛ ليتوجه لعمله لكن طُلب منه حينها إجراء مسحة اختبار طبية، على أن يعود للمنزل ثم يتم إشعاره بالنتيجة.
وقال أنه بعد أيام عدة تلقى نبأ من المستشفى يفيد بإصابته؛ لافتًا إلى إنه حتى اللحظة لا يصدق أنه مصاب بالفيروس، حيث لا يشعر بأي أعراض صحية، بالرغم من أنه يعاني مرضا مزمنا وهو ارتفاع ضغط الدم.
كانت هذه تفاصيل خبر أول طبيب مصاب في ميسان يكشف تفاصيل إصابته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.