شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشفى القطيف تعتمد إجراءات الإحترازية لمواصلة عمل العيادت الخارجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):

أكد مدير العيادات الخارجية بمستشفى القطيف المركزي استمرار تقديم الخدمات لأهالي القطيف مع اتخاذ الإجراءات الوقائية مثل الإجراءات المتبعة عند الدخول والخروج ، حيث يخضع الجميع للفرز البصري ، مع تقليل عدد الداخلين للمستشفى .

وأضاف أنه تم إقامة خيمة مكيفة بجانب المستشفى تسمح بإنتظار البعض فيها تجنباً للزحام مع الحفاظ على راحتهم ،وفقاً لـ " الإخبارية ".

كما أكد على توفر خدمة الخط الساخن على مدار 24 ساعة ، حيث تعتبر حلقة الوصل بين المراجعين والمستشفى لتقديم الحلول والخدمات ، كطريقة الحصول على الأدوية أو التصريح بالدخول والخروج ، وغيرها من الخدمات .

وقال أن العمل مستمر بجميع العيادات عدا عيادات الأسنان لتجنب العدوى والعيادات الغير طارئة كالعلاج الطبيعي ، مع السماح بعمل عيادات العيون في الحالات الضرورية ، وجميع العيادات الأخرى تعمل بإنتظام .