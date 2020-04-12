شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشفى القطيف تعتمد إجراءات الإحترازية لمواصلة عمل العيادت الخارجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):أكد مدير العيادات الخارجية بمستشفى القطيف المركزي استمرار تقديم الخدمات لأهالي القطيف مع اتخاذ الإجراءات الوقائية مثل الإجراءات المتبعة عند الدخول والخروج ، حيث يخضع الجميع للفرز البصري ، مع تقليل عدد الداخلين للمستشفى .
وأضاف أنه تم إقامة خيمة مكيفة بجانب المستشفى تسمح بإنتظار البعض فيها تجنباً للزحام مع الحفاظ على راحتهم ،وفقاً لـ " الإخبارية ".
كما أكد على توفر خدمة الخط الساخن على مدار 24 ساعة ، حيث تعتبر حلقة الوصل بين المراجعين والمستشفى لتقديم الحلول والخدمات ، كطريقة الحصول على الأدوية أو التصريح بالدخول والخروج ، وغيرها من الخدمات .
وقال أن العمل مستمر بجميع العيادات عدا عيادات الأسنان لتجنب العدوى والعيادات الغير طارئة كالعلاج الطبيعي ، مع السماح بعمل عيادات العيون في الحالات الضرورية ، وجميع العيادات الأخرى تعمل بإنتظام .
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