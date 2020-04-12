شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لقطات جوية تكشف الالتزام بمنع التجول في المدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):كشفت لقطات جوية من الطائرة والتي تم التقاطها على ارتفاع 9000 قدمًا بالمدينة المنورة، عن الالتزام التام بقرار منع التجول.
ونشرت إمارة منطقة المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، مقطع الفيديو الذي أظهر الالتزام من قبل المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول في المنطقة.
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