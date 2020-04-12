شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بأمطار من «العيار الثقيل» على الرياض والشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية زياد الجهني عن تراكم الأمطار الإبريلية على جنوب منطقتي الرياض والشرقية بكميات تراكمية تصل إلى 100 مللي !.
وقال " الجهني " في حسابه على " تويتر " ستتواصل الأمطار على كثير من مناطق المملكة وستكون من العيار الثقيل على جنوبي الرياض والشرقية .
وكانت الأرصاد قد توقعت استمرار هطول امطار على بعض مناطق المملكة هذا الأسبوع فيما يُعرف بـ " الأمطار الإبريلية " .
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