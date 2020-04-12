شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تتجه لتقنين استخدام نموذج التنقل خلال منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت ‏مصادر، اليوم الأحد، عن وجود قرارات هامة تقترب وزارة الصحة⁩ من الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة. كشفت ‏مصادر، اليوم الأحد، عن وجود قرارات هامة تقترب وزارة الصحة⁩ من الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة. وأكدت المصادر، أن تلك القرارات تهدف لتقنين عمليات استخدام النموذج التعريفيّ المخصص لمن تتطلب أعمالهم التنقل خلال فترة سريان منع التجول⁩.

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