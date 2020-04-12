شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يضع فندقًا تحت تصرف وزارة الصحة بالخبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى): قرر مواطن وضع فندقًا خاص به تحت تصرف وزارة الصحة في حي العليا بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية؛ ليكون جاهزًا لاستقبال حالات العزل الصحي. قرر مواطن وضع فندقًا خاص به تحت تصرف وزارة الصحة في حي العليا بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية؛ ليكون جاهزًا لاستقبال حالات العزل الصحي. ووضع المواطن الفندق السكني الذي يتكون من 57 شقة وأكثر من 75 غرفة مجهزة ومفروشة بالكامل تحت تصرف الوزارة؛ ليقول في خطاب لوزير الصحة: " أرى من واجبي الوطني أن أتركه تحت تصرف معاليكم ووزارة الصحة لاستخدامه خلال فترة الوباء " .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يضع فندقًا تحت تصرف وزارة الصحة بالخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.