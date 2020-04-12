شكرا لقرائتكم خبر عن ليس السعال أو الحمى ولا ضيق التنفس.. اكتشاف “عارض غريب” لم يسجل من قبل يؤكد الإصابة بفيروس كورونا ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصابون بـ كورونا عن عارض مشترك لم يتطرق له الأطباء، تمثل في خدر (تنميل) في الجسم بخلاف الأعراض الشائعة مثل الحمى والسعال وإرتفاع درجة الحرارة.

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ووفقا لما نشرته ” سكاي نيوز ” فقد كشف مجموعة من المصابين بالفيروس، عن عارض مشترك لم يتطرق له الأطباء، تمثل في خدر (تنميل) في الجسم.

وتحدثت غريس دودلي التي هزمت كورونا لصحيفة “ميرور” البريطانية، بعد أن أمضت 10 أيام في قسم العناية المركزة داخل مستشفى “كوينز” في رومفور شرقي لندن، وقالت” بعد 6 أيام من الإصابة شعرت بأنني لست على ما يرام واحتجت لأن أستلقي، مع شعوري بالخدر في جلدي. بعد 24 ساعة لم أشعر بمثل هذا التعب في حياتي”.

فيما أوضحت تارانا بورك أنها أحست بنفس الشعور في صدرها، وقالت: “إنه بالتأكيد كورونا. هذا الشعور وصل إلى صدري هذا المساء، وكأن هناك خدرا داخل قفصي الصدري عندما أشهق. قادرة على التنفس لكن الأمر مزعج”.

كما أوضحت أن صديقها أصيب بتهيج في الجلد، مما اضطره لللاستعانة بدهان يستخدم في معالجة حروق الشمس، للمساعدة في التخفيف من آلامه.

وذكر مستخدم لـ”تويتر” قال إنه أصيب بكورونا، أن أكثر الأعراض التي ضايقته كان “الشعور بالخدر في مختلف أنحاء الجسم.

يذكر أن أعراض الإصابة بكورونا قد لا تقتصر على السعال وضيق التنفس والشكوى من الجهاز التنفسي، بل إن التغيرات الهضمية المفاجئة كالقيء والإسهال، أو حتى فقدان حاستي الشم والتذوق، قد تكون إنذارا بالإصابة بالفيروس.