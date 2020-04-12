شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : أول دولة عربية تعلن رفع الحظر من كورونا وتؤكد قرب عودة الحياة لطبيعتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الحكومة الأردنية، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما أكد الملك عبدالله الثاني، أن الحياة ستعود إلى طبيعتها في البلاد، قريبًا.



وأشاد العاهل الأردني، في كلمة تليفزيونية قصيرة إلى الأمة، باستجابة المواطنين للإجراءات التي أعلنتها السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا، قائلًا في كلمته الموجهة للشعب الأردني "أثبتم أنكم كبار أمام الأمم، لأنكم لا تعرفون المستحيل"، مضيفًا "الحياة ستعود إلى طبيعتها قريبًا، وستعود الصلوات في المساجد والكناس وسيعود الطلاب إلى مدارسهم والعمال إلى مصانعهم".







وقال العاهل الأردني: "لا أتحدث إليكم اليوم لأقدم النصائح والتوجيهات بل لأقول لكم أثبتم كما كنتم دائما، أنكم كبار أمام الأمم كبار لأنكم تقفون بشموخ وقوة في مواجهة التحديات، ليس بما تملكون من موارد أو إمكانيات مادية بل بعزيمتكم ووحدتكم ووقوفكم وقفة رجل واحد لحماية الوطن".



وأكد العاهل الأردني أنه "يقف أمام الأمم بكل ثقة رغم أن بلده الأردن بلد صغير، ومحدود الموارد لأن حوله شعبا عظيما شامخا حريصا على التكاتف مع الجيش والأمن وإسناد مؤسسات الدولة”.



وأعلنت الحكومة الأردنية، في وقت سابق، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بالفيروس، الجمعة، في الإيجاز الصحفي اليومي، لكل من وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، ووزير الصحة سعد جابر، في الوقت الذي أكد فيه المسؤولان أن ذلك لا يعني انتهاء الوباء.

هذا أعلنت السلطات الأردنية مع دخول منتصف الليلة الماضية، انتهاء فترة حظر التجوال الشامل في كافة محافظاتها ، والتي منع خلالها المواطنون من مغادرة منازلهم كليا.

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وبانتهاء الحظر الذي استمر 48 ساعة، يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم للتزود بالمؤن بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

ورصدت الأجهزة الأمنية التزاما كبيرا من المواطنين بحظر التجوال الشامل خلال اليومين الماضيين.

وكان وزير الصحة الأردني سعد جابر، قد أعلن أمس السبت، عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأردن، إلى 381 حالة، بعد تسجيل 9 حالات جديدة فقط .