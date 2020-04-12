اخبار السعوديه

الأغا: لا إصابات بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

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اكد سفير فلسطين في بسام الاغا عدم وجود اصابات بفيروس لدى الجالية الفلسطينية وان السفارة تتابع اوضاع الجالية والتأكد من سلامتهم .

واضاف الاغا في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاحد انه تم تجهيز سلة غذائية للمحتاجين مع اقتراب شهر رمضان وتنفيذ حملات تعقيم، مشيدا بالعلاقات الفلسطينية السعودية ودعم المملكة لشعبنا في كافة المحافل الدولية .

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 3 وفيات بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 47 حالة، فيما سجلت 364 إصابة جديدة، لتصل المحصلة إلى 3651، بينها 685 متعافيًا.

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