بالفيديو.. الجوازات: لجنة من عدة جهات حكومية ومنصة إلكترونية لتسهيل عودة المعتمرين لبلدانهم

كشف اللواء «خالد الجعيد» مساعد مدير عامّ الجوازات لشؤون الحج والعمرة، الأحد عن آخر التطورات حول عودة المعتمرين إلى بلدانهم.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لقناة الإخبارية، أن الجوازات تعمل بتكامل مع الجهات ذات العلاقة لإنهاء إجراءات سفر المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة.

وتابع: «لا شك -في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله- في خدمة ضيوف الرحمن، صدر التوجيه الكريم بتسجيل عودة المعتمرين إلى بلدانهم».

وأضاف: «من هذا المنطلق تكوّنت لجنة فورية من عدة جهات حكومية، تتمثل في وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة الخارجية ووزارة الصحة والطيران المدني وإدارة مطار الملك عبدالعزيز، والناقل الوطني الخطوط الجوية السعودية».

ومضي مدير عامّ الجوازات لشؤون الحج والعمرة قائلًا، إن وزارة الحج والعمرة أطلقت منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المعتمرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم. مشيرًا إلى أن نحو 4 آلاف معتمر استفاد منها.

ولفت الجعيد إلى أن التوجيه السامي تضمّن إعفاء المعتمرين من جميع الآثار القانونية المترتبة على تأخرهم، إلى جانب وضع ترتيبات كاملة من خلال عدد من الجهات كوزارة الخارجية للتنسيق مع بلدانهم لعودتهم.

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وكانت قد صدرت أوامر سامية بإعفاء هؤلاء المعتمرين من الآثار القانونية والغرامات المالية المقررة نظامًا المترتبة على التأخير عن المغادرة، وبالإعفاء من وضعهم في قائمة المرحلين (بصمة مرحل).

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