جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد فتح القبول لبرامج الدراسات العليا

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، موعد التقديم لقبول الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ.

ويبدأ التقديم في الفترة من الأحد الــ 22 من شهر شوال القادم، إلى الثلاثاء الـ 2 من شهر ذي القعدة من العام الحالي، في برامج الدراسات العليا النوعية «برسوم مالية»، وبعض برامج الدراسات العليا التي تم استحداثها مؤخرًا.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سعود بن مستور السلمي، أن التقديم لهذه البرامج يتم إلكترونيًّا عبر نظام القبول الإلكتروني الخاص بالعمادة خلال الفترة المحددة.

أشار إلى أن تفاصيل هذه البرامج ستكون موضحة في بوابة القبول حسب الفترة المعلنة.

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