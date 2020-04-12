لجميع المراحل.. قنوات «عين التعليمية»: بث مباشر لدروس الأحد من الأسبوع الـ13

أعلنت شبكة قنوات عين التعليمية، أنها ستبثّ دروس اليوم الأحد، مباشرة على حساباتها الرسمية، سواء عبر القنوات الفضائية أو يوتيوب.

وأوضحت قنوات عين -عبر حسابها بموقع «تويتر»- أنه سيتم بث شرح دروس اليوم الأحد من الأسبوع الـ13 لجميع المراحل الدراسية (ابتدائي– متوسط– ثانوي).

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم زيادة عدد قنوات البث إلى 20 قناة؛ لإتاحة متابعة الطلاب للدارسة، وذلك ضمن إجراءات تطبيق «التعليم عن بعد»، تنفيذًا للجهود الوقائية من فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان للوزارة، أوضحت خلاله أن القنوات المتاحة تتنوع بين 6 قنوات لطلاب الابتدائي، و3 قنوات للمتوسط، و11 قناة لطلاب الثانوي.

وأضافت الوزارة، أن تلك القنوات تتيح للطلاب والطالبات متابعة الدراسة عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي في بث مباشر من (8 ص إلى 12:30 ظ)، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب من خلال الرابط اضغط هنا.

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