التدريب التقني: مشاركة أكثر من 12 ألف متدرب ومتدربة في «طريق المستقبل»

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تجاوز أعداد المسجلين في التدريبي الإلكتروني «مسك طريق المستقبل»، 12 ألف شاب وشابة من المنشآت التدريبية المستهدفة.

وانطلقت المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الإلكتروني "مسك طريق المستقبل"، والذي يأتي بالتعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومركز مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان مسك الخيرية، لتدريب الخريجين، والمتدربين والمتدربات المتوقع تخرجهم من المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أنه يجري حاليًا تنفيذ البرنامج التدريبي، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المطبقة بالمملكة للوقاية من فيروس كورونا، وبما يستثمر أوقات المتدربين والمتدربات لتنمية قدراتهم وتأهيلهم بأعلى المستويات.

ويهدف البرنامج إلى دعم الملتحقين به في تنمية مسارهم المهني وتزويدهم بالمهارات اللازمة؛ للحصول على الفرص الوظيفية عبر برنامج تدريبي عن بعد عبر شبكة الإنترنت.

ويسعى البرنامج أيضًا إلى تنمية مهارات تطوير السير الذاتية، وإنجاز المقابلات الوظيفية والقيام بالتواصل الشبكي الفعّال من أجل انتقال سلس من المنشأة التدريبية إلى سوق العمل.

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